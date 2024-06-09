ХАМАС надеется на Пекин и Москву

Представители палестинских движений ХАМАС и ФАТХ ведут подготовку к встрече в Москве, однако предметно обсуждать этот вопрос нужно будет после переговоров в Пекине.

Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете "Известия".

"Что касается предстоящих встреч в российской столице, то они обязательно вскоре пройдут, потому что Москва была и остается неотъемлемой частью в палестинском примирении, прилагая большие усилия и играя важную роль на протяжении всего времени. Подготовка к этому процессу ведется, но уже предметно обсуждать этот вопрос нужно будет после проведения встречи в Пекине", - сказал дипломат.