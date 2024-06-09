В Турции не могут решить проблемы с переводами из России

Возникшие проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока не будут решены. Об этом со ссылкой на слова представителя турецкого государственного банка Ziraat сообщает РИА Новости.

Представитель банка заявил, что сейчас нет каких-либо кардинальных изменений, которые могут повлиять на ситуацию вокруг платежей из РФ в Турции. Сроки решения проблемы пока неизвестны.

В Анкаре отметили, что представители средств массовой информации в первую очередь узнают о решении вопроса.