Россияне штурмуют

Россияне активизировали наступление под украинским Часов Яром, активно применяют бронетехнику и танки, за ними под прикрытием идет пехота, пишут украинские СМИ.

«Они (российские войска – ред.) продолжают пытаться дальше взять в клещи непосредственно Часов Яр. …Они пошли на прямой штурм Часов Яра. Хотя это для них тем хуже, что они больше теряют непосредственно как личного состава, так и технической составляющей», - заявил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников, рассказывая о тактике российских подразделений.

«Атаки достаточно разные со стороны врага. Он пытается штурмовать пехотными группами, а также непосредственно применяя механизированную составляющую. Где-то пытается и колесным транспортом также прорваться через зону поражения. То есть ситуация довольно-таки непростая, однако Силы обороны Украины все равно ее контролируют», - утверждает Калашников.

Начиная с апреля в районе Часов Яра россияне начали все больше использовать механизированную составляющую. «До этого в основном наблюдали штурмовые пехотные группы, где-то 8-12 человек. На сегодня они пытаются прорвать нашу оборону, используя как бронированную технику для пехоты, так и непосредственно танки… У них на сегодня стоит задача выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей», - заявил военный.