Финляндия отправила в Украину новейшее оружие

Финляндия поставляет Украине новейшие образцы вооружений. Об этом рассказал глава управления военной экономики финских Сил обороны Микко Хейсканен, передает Yle.

По его словам, Хельсинки отправляет украинским военным не только устаревшую технику из арсеналов, но и «самые последние новинки». Некоторые из них даже не взяты на вооружение, а находятся на стадии разработки.

Генерал-лейтенант добавил, что Киев дает обратную связь и положительно отзывается о характеристиках поставленного оружия.