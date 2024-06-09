Из-за Армении бюджет ОДКБ пересмотрят

Из-за отказа властей Армении внести начисленный взнос необходимо скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год, заявили в МИД России.

В российском МИД рассказали, что секретариату ОДКБ придется использовать имеющиеся резервы. Ведомство заверило, что речи о перераспределении взносов нет.

«По каким-то параметрам Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть, но в первую очередь за счет отзыва Ереваном или не назначения на квотные должности своих сотрудников в соответствующих структурах»,— сказали российским СМИ в МИД РФ.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. После этого Ереван уведомил Москву о решении прекратить работу российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц.