Американцы подтвердили: хуситы повредили корабли

В Аденском заливе за последние сутки два судна получили повреждения в результате ударов йеменских хуситов, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter).

В частности, хуситы запустили две баллистические ракеты, одна из которых попала в контейнеровоз Tavvishi, плавающий под флагом Либерии и принадлежащий Швейцарии. Корабль был поврежден, однако продолжил движение. Вторая ракета была перехвачена.

Кроме того, повстанцы атаковали сухогруз Norderney, следующий под флагом государства Антигуа и Барбуда и принадлежащий Германии, при помощи двух противокорабельных ракет. Судно также осталось на ходу, несмотря на полученные повреждения.

За сутки силы CENTCOM перехватили над Аденским заливом еще две ракеты и беспилотник. Кроме того, для «защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов» была уничтожена ракетная пусковая установка на территории Йемена.

Накануне, 9 июня, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об атаках хуситов на три судна.