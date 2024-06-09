У партии Орбана плохой результат

Это худший результат партии на выборах в ЕП за всю ее историю.

Правоконсервативная венгерская партия ФИДЕС премьера Виктора Орбана получает 44,6% на выборах в Европарламент, согласно предварительным данным подсчета, опубликованным на сайте Национального избирательного бюро республики.

В то же время партия бывшего члена ФИДЕС Петера Мадьяра, возглавившего оппозиционную политическую силу ТИЗСА, получила 30,1% голосов, что значительно выше ожидаемого. Она добилась лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние 14 лет.

Мадьяр назвал снижение результатов правящей партии с Ватерлоо нынешнего правительства и «концом эпохи».

Орбан подчеркнул, что его партия все равно набрала больше прочих. «Сегодня мы победили старую оппозицию, новую оппозицию, и как бы оппозиция ни называлась в следующий раз, мы будем побеждать ее снова и снова», — пообещал он.

Предварительные результаты дают ФИДЕС 11 мест в Европарламенте, а ТИЗСА — семь. По сравнению с предыдущими результатами партия Орбана утратила 8% и два мандата.

Нынешнее голосование прошло при высокой явке — пришли 59,2% против 43,4% в 2019 году. Обработаны 99,92% голосов.

Результаты стали огромной победой Мадьяра и огромным провалом ФИДЕС, у которой теперь появился «реальный соперник», рассказал Politico глава аналитического центра Political Capital Петер Креко.

Portfolio отмечает, что результаты партии Орбана оказались особенно низкими на фоне значительных усилий, мобилизованных ею для победы. Издание прогнозирует «два неспокойных года» до следующих выборов в парламент Венгрии в 2026 году.