Почему Сечин восстал против энергоперехода? наш комментарий
Комментируя политику энергоперехода в Европе, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что самое низкое потребление энергии на кладбище. А Европа, по сути, достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. Продолжение же такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность.
Сечин считает, что западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. При этом стратегия «зеленого перехода» не учитывает того, что потребители озабочены бесперебойностью поставок энергии и надежностью технологий.
Надо отметить, что сегодня немало экспертов придерживаются подобного мнения. Они считают, что связь изменения климата с выбросами углекислого газа, вызванных сжиганием ископаемого топлива - угля, нефти, нефтепродуктов и газа, - не доказана и требует объективной оценки. А что касается наблюдающихся климатических изменений на планете, то они происходят в том числе и в результате фундаментальных природных явлений, которые несопоставимы по масштабам с влиянием антропогенного фактора. К таким явлениям можно, в частности, отнести «супервулканы», при извержении которых объем выбросов лавы и пепла превышает немыслимую 1 тыс. кубических километров. Такие катаклизмы способны не только радикально менять ландшафт, но и провоцировать резкие похолодания, так называемые «вулканические зимы».
Кстати, история земли насчитывает немало таких вулканов, извержение которых надолго накрывало тьмой планету, вызывало существенное снижение среднегодовой температуры. Поэтому оппонирующая сторона считает, что связь нынешних выбросов с изменением климата требует объективной оценки, без которой придание приоритета антропогенному фактору в изменении климата не имеет под собой оснований. По геологическим данным, за последние 600 млн лет содержание углекислого газа в атмосфере и температура воздуха постоянно менялись, и почти все они, как нетрудно догадаться, происходили без влияния ископаемого топлива и человека.
Но Сечин давит на сторонников «зеленого» перехода, считая, что этот процесс не обеспечен рентабельными источниками и его реализация является иллюзией. Это приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики, когда в результате не будет ни того ни другого. Так, за последние два десятилетия по всему миру в энергопереход было инвестировано около 10 трлн долларов, но альтернативные источники энергии так и не смогли обеспечить замещение традиционного топлива. Итог - сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%. При этом потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, по его словам, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации в 2023 году установили новый рекорд.
Haqqin.az не раз отмечал, что глобальный мир активно переходит в другую фазу своего развития – фрагментацию. Именно это, думается, и лежит в основе критики Сечина теории глобалистов, призывающих в конечном итоге к исключению использования в качестве топлива природных ископаемых. Российский министр объявил энергопереход глобалистов необъявленными санкциями почти для 90% населения Земли, направленными на дискриминацию всего мира. По его словам, в отношении развивающихся стран под предлогом «зеленого» перехода на практике реализуется строительство «зеленого» неоколониализма.
Глобализация или фрагментация, ускорение или замедление «зеленого» перехода? Эти вопросы, несомненно, всплывут и в ходе обсуждений на предстоящем в ноябре в Баку форуме СОР29. Доклад Сечина уже начал обсуждаться в экономических кругах России. Нет сомнения, что его выводы активизируют противников энергоперехода, которые получат новое основание для перехода в атаку на глобалистов. И надо ожидать серьезного столкновения на предстоящем в ноябре в Баку форуме СОР29 противоположных взглядов. К тому же энергопереход – это весьма крупный бизнес, для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году в целом потребуется более 270 трлн долларов инвестиций. Как же тут не поспорить, когда на кону такая сумма.