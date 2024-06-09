Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:28

Комментируя политику энергоперехода в Европе, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что самое низкое потребление энергии на кладбище. А Европа, по сути, достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. Продолжение же такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Сечин считает, что западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. При этом стратегия «зеленого перехода» не учитывает того, что потребители озабочены бесперебойностью поставок энергии и надежностью технологий.

Надо отметить, что сегодня немало экспертов придерживаются подобного мнения. Они считают, что связь изменения климата с выбросами углекислого газа, вызванных сжиганием ископаемого топлива - угля, нефти, нефтепродуктов и газа, - не доказана и требует объективной оценки. А что касается наблюдающихся климатических изменений на планете, то они происходят в том числе и в результате фундаментальных природных явлений, которые несопоставимы по масштабам с влиянием антропогенного фактора. К таким явлениям можно, в частности, отнести «супервулканы», при извержении которых объем выбросов лавы и пепла превышает немыслимую 1 тыс. кубических километров. Такие катаклизмы способны не только радикально менять ландшафт, но и провоцировать резкие похолодания, так называемые «вулканические зимы». Кстати, история земли насчитывает немало таких вулканов, извержение которых надолго накрывало тьмой планету, вызывало существенное снижение среднегодовой температуры. Поэтому оппонирующая сторона считает, что связь нынешних выбросов с изменением климата требует объективной оценки, без которой придание приоритета антропогенному фактору в изменении климата не имеет под собой оснований. По геологическим данным, за последние 600 млн лет содержание углекислого газа в атмосфере и температура воздуха постоянно менялись, и почти все они, как нетрудно догадаться, происходили без влияния ископаемого топлива и человека. Но Сечин давит на сторонников «зеленого» перехода, считая, что этот процесс не обеспечен рентабельными источниками и его реализация является иллюзией. Это приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики, когда в результате не будет ни того ни другого. Так, за последние два десятилетия по всему миру в энергопереход было инвестировано около 10 трлн долларов, но альтернативные источники энергии так и не смогли обеспечить замещение традиционного топлива. Итог - сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%. При этом потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, по его словам, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации в 2023 году установили новый рекорд.