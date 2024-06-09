Протестующие в Армении встретили рассвет на улице видео
Протестующие встретили рассвет на улице, установив около 15 палаток на перекрестке, ведущем к зданию парламента Армении. Оно по-прежнему оцеплено полицейскими, пишут армянские СМИ.
В эти минуты на проспекте Баграмяна, где расположено здание парламента Армении, также наблюдается активность.
Накануне протестующие собрались у здания парламента страны с целью проникнуть в здание.
June 10, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!