В Казани закрыли аэропорт

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром в понедельник были введены ограничения в аэропорту Казани, он временно не принимает и не отправляет авиарейсы (с 08:02 по московскому времени), говорится в сообщении Росавиации.

Такие ограничения вводятся в случае атаки беспилотников. Пока о дронах в Татарстане ничего не сообщалась.

Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск и Самару, пишут российские СМИ.