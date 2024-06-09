В США подтвердили: американское оружие ударило по России

Удары американским оружием уже нанесены по территории России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент [США Джо Байден] разрешил это»,- заявил Салливан.

Он заметил, что российское наступление на Харьков «застопорилось» после того, как Вашингтон частично снял ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

Как утверждает глава американской дипломатии Энтони Блинкен, дальность ударов американским оружием по территории России будет расти.