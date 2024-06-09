Северная Корея и Вьетнам ждут Путина

Президент России Владимир Путин в течение ближайших недель намерен посетить Северную Корею и Вьетнам, об этом сообщают российские дипломатические источники.

Согласно сообщению, визит Путина во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в Северную Корею.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян будет и он сейчас «активно готовится».