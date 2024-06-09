Мдинарадзе требует объяснений от США и Франции

Первые лица США и Франции еще раз раскритиковали нас за закон о прозрачности. Как может демократия в Грузии быть подорвана точно тем же, что укрепляет основу демократии в Америке и Франции? Об этом в соцсети написал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах Америки и Франции действует «гораздо более строгий закон».

«Первые лица Соединенных Штатов Америки и Франции в очередной раз критикуют нас за закон о прозрачности. Кто-нибудь, хотя бы один человек или организация, грузинская или иностранная, пусть ответят нам на вопрос: как может подрывать демократию в Грузии то же самое, что укрепляет основу демократии в Америке и Франции?! В Соединенных Штатах Америки с 1930-х годов действует гораздо более строгий закон. Не прошло и недели, как Франция приняла гораздо более строгий закон, регулирующий ту же сферу!..» — пишет Мдинарадзе.