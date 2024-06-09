Архитектурный проект Bayil Bay номинирован как лучший проект недвижимости International Property Award
Жилой комплекс Bayil Bay номинирован на престижную награду «Лучший проект недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на International Property Award 2024. Это уже вторая награда для Bayil Bay: ранее он был отмечен премией в области архитектуры жилых комплексов International Property Award. Высокая оценка Bayil Bay в области архитектурных жилых комплексов, а также номинирование на «Лучший проект недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе» неслучайна. Ведь данный проект – яркий пример успешного воплощения миссии Baku City Residences как символ устойчивого развития и нового качества жизни.
Bayil Bay является одним из флагманских проектов Baku City Residences, ведущей девелоперской компании, специализирующейся на строительстве высококачественных жилых и коммерческих объектов в Баку.
Bayil Bay спроектирован ведущим итальянским архитектором, последователем индустриального дизайна – Мауро Липпарини и представляет собой 17-этажное здание с вертикальным фасадным озеленением, включающим 16 видов растений.
На сегодняшний день Bayil Bay представляет собой не только инновационное здание для жизни, но также это выгодный инвестиционный проект и возможность выгодного вложения в будущее по нескольким причинам:
- Уникальное расположение: здание расположено на первой линии моря
- Лимитированное количество апартаментов: проект включает в себя всего лишь 37 квартир со свободной планировкой площадью от 249 до 436.6 кв.м
- Выгодное вложение: апартаменты в Bayil Bay представляют собой растущую в цене недвижимость с видом на Каспий.
Bayil Bay идеально подходит ценителям природы, которые любят уединение и в то же время предпочитают жить в центре города у моря. Для удобства жильцов предусмотрены консьерж-сервис, спа и фитнес-центр, бассейн с инфинити окнами, зона для аренды офиса.
В пешей доступности от Bayil Bay находится городской бульвар, торговый центр, школы, частные клиники, транспортные развязки.
Номинирование Bayil Bay на звание «Лучшего проекта недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе» является признанием его исключительного дизайна, качества и соответствия высоким стандартам современного жилья.
Примечательно, что данное признание происходит накануне СОР-29. В преддверии этого важного события очередной успех Bayil Bay на мировой арене недвижимости подчеркивает потенциал Азербайджана как страны, способной реализовывать проекты мирового уровня.
Об International Property Award
International Property Award – это один из самых престижных конкурсов в сфере недвижимости, который ежегодно отмечает выдающиеся достижения в области дизайна, архитектуры, строительства.
Жюри конкурса оценивает каждый проект по ряду критериев, включая уникальный дизайн, высокое качество строительства, разнообразие удобств, расположение, экологичность.
О Baku City Residences
Baku City Residences – ведущая девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве высококачественных жилых и коммерческих объектов в Баку, известная такими проектами, как Baku City Residences Koroghlu, Baku City Residences Khatai, Baku City Residences Olimpik, Shusha City Residences, Bayil Bay, Yacht Club Residences.