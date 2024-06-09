Архитектурный проект Bayil Bay номинирован как лучший проект недвижимости International Property Award

Жилой комплекс Bayil Bay номинирован на престижную награду «Лучший проект недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на International Property Award 2024. Это уже вторая награда для Bayil Bay: ранее он был отмечен премией в области архитектуры жилых комплексов International Property Award. Высокая оценка Bayil Bay в области архитектурных жилых комплексов, а также номинирование на «Лучший проект недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе» неслучайна. Ведь данный проект – яркий пример успешного воплощения миссии Baku City Residences как символ устойчивого развития и нового качества жизни.

Bayil Bay спроектирован ведущим итальянским архитектором, последователем индустриального дизайна – Мауро Липпарини и представляет собой 17-этажное здание с вертикальным фасадным озеленением, включающим 16 видов растений.

Bayil Bay является одним из флагманских проектов Baku City Residences , ведущей девелоперской компании , специализирующейся на строительстве высококачественных жилых и коммерческих объектов в Баку.

На сегодняшний день Bayil Bay представляет собой не только инновационное здание для жизни, но также это выгодный инвестиционный проект и возможность выгодного вложения в будущее по нескольким причинам:

- Уникальное расположение: здание расположено на первой линии моря

- Лимитированное количество апартаментов: проект включает в себя всего лишь 37 квартир со свободной планировкой площадью от 249 до 436.6 кв.м

- Выгодное вложение: апартаменты в Bayil Bay представляют собой растущую в цене недвижимость с видом на Каспий.