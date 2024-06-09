Атака ВСУ в Азовском море

Украинские беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе (расположен в северо-восточной части Азовского моря), сообщают российские и украинские издания.

Отмечается, что удар по сухогрузной барже «Секция-179» проекта Р-156 был нанесен в светлое время суток. В результате атаки у баржи «незначительные повреждения выше ватерлинии».

Кроме того, от близкого взрыва повреждения (выбито стекло) получил буксир-толкач «Инженер Л.Г. Смирнов» проекта 81200, который буксировал данную баржу». Также двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.

Ходовые качества буксира утрачены не были и капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.