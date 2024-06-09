Президент Швейцарии надеется...

Президент Швейцарии Виола Амхерд выразила надежду, что после конференции по Украине в Бюргенштоке состоится саммит по Украине с участием России, сообщили российские СМИ.

«Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира в Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — заявила Амхерд.

По ее словам, реальные меры по достижению и дальнейшему укреплению мира в регионе возможны лишь при условии совместных действий всех стран, в том числе России.

Саммит по Украине состоится 15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран.