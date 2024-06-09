Совместное заявление Минздрава и TƏBİB

Министерство здравоохранения и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана распространили совместное заявление в связи с выявленными на территории страны случаями заражения сибирской язвой.

В заявлении говорится, что 7 июня трое жителей села Фалдарлы Загатальского района были госпитализированы в Бакинский городской клинический медицинский центр с подозрением на сибирскую язву. У одного из пациентов был подтвержден диагноз «сибирская язва», лечение его велось в соответствии с медицинским протоколом. У двух других взяли образцы для лабораторного исследования с подозрением на сибирскую язву и отправили в Центр по контролю за особо опасными инфекциями.

Согласно результатам лабораторных исследований, диагноз «сибирская язва» был подтвержден и у двух других пациентов. В настоящее время состояние больных удовлетворительное и их лечение продолжается.