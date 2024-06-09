Украина создает резерв истребителей за рубежом

Некоторые американские истребители F-16, переданные ВСУ западными странами, будут размещены на авиабазах за пределами Украины. Об этом пишет украинское издание "Фокус".

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что для прикрытия украинских авиабаз, где будут находиться F-16, нужно как минимум по две батареи Patriot и NASAMS.

Голубцов сообщил, что Украина имеет "определенное количество" подготовленных аэродромов и знает цифру самолетов, которые зайдут уже в этом году.

При этом не все из истребителей F-16 будут поставлены непосредственно в Украину. Часть истребителей будет храниться на иностранных авиабазах, чтобы защитить их от потенциальных ударов ВС РФ. Это будет резерв для замены неисправных самолетов во время проведения ремонта.

Некоторые самолеты останутся в центрах, где готовят пилотов и авиационный персонал ВСУ.

"Будет больше пилотов - будет больше самолетов в Украине", - сообщил Голубцов.

Также генерал заявил, что сейчас Украина имеет подтверждение от четырех стран о передаче F-16, но он надеется, что количество этих государств увеличится, так как они постепенно переходят на F-35.