Нигер готов к размещению полноценной российской военной базы на территории страны. Об этом рассказал почетный консул РФ в республике Аддо Иро.

«Мы заинтересованы в полноценной российской военной базе, мы готовы ее принять», - заявил российским СМИ почетный консул.

По его словам, Нигер таким образом хочет «сократить количество террористических атак».

8 июня США и Нигер объявили о начале вывода американских войск из африканской страны. Договоренность о выводе американского контингента была достигнута в середине мая. До переворота в прошлом году, в результате которого президент Нигера Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военнослужащие обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики. В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. «Власти» республики указали, что соглашение якобы было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе ВВС близ Агадеса.