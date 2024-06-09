Спецназ Азербайджана, Грузии и Турции «ликвидировал противника» видео

Задачи, поставленные в ходе учений «Кавказский орел – 2024», успешно выполняются военнослужащими Азербайджана, Турции и Грузии.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, на учениях «Кавказский орел – 2024» спецназ демонстрирует высокий профессионализм.

На очередном этапе совместных учений был определен пункт расположения условного противника, осуществлен внезапный налет на него с применением ударного БПЛА, нейтрализована живая сила условного противника.