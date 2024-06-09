В Баку суд над афганцем: он планировал теракт в Азербайджане

Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании под председательством судьи Шалалы Гасановой были уточнены данные анкеты обвиняемого. В суде гражданину Афганистана предоставили переводчика и адвоката за счет государства.

В обвинительном акте указывается, что гражданин Исламской Республики Афганистан Фавзан Муса Хан (1990 г.р.) в сговоре с другими лицами с целью подорвать общественную стабильность на территории Азербайджана, создать панику среди населения, повлиять на принятие решений органами государственной власти и международными организациями планировал совершить теракт, который привел бы к гибели людей, причинению значительного имущественного ущерба и возникновению других опасных для общества обстоятельств.

Указанное лицо прибыло в Азербайджан из-за рубежа с намерением совершить преступные деяния. Во время пребывания в Баку он проводил наблюдение за зданием посольства третьего государства и его окрестностями с целью определения координат территории, на которой расположено здание диппредставительства, и планирования теракта. Кроме того, Фавзан Муса Хан привлек других граждан для участия в теракте и заключил сделку с некими лицами для получения финансовой поддержки в приобретении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Он был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. В отношении Фавзана Мусы Хана возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 УК Азербайджана, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.