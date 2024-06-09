Погода на завтра

11 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Ночью и утром в некоторых частях полуострова местами ожидаются дожди и грозы, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.