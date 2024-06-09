AZAL обратился к желающим лететь в Нахчыван

В сообщении ведомства говорится, что летний сезон всегда характеризуется повышенным спросом на авиаперевозки, в частности, в направлении Нахчывана. В связи с этим, чтобы гарантировать наилучший выбор времени вылета и избежать возможных неудобств, AZAL рекомендует своим пассажирам приобрести билеты заранее.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам заранее приобрести авиабилеты для путешествий между Баку и Нахчываном в летние отпуска/каникулы. Об этом информирует пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

В настоящее время выполняется по 9 ежедневных рейсов на данном направлении, однако авиакомпания готова увеличить частоту рейсов при необходимости. Так, AZAL стремится полностью удовлетворить спрос пассажиров на рейсы, выполняемые по данному маршруту.

Кроме того, AZAL гибко относится к пассажирам, срочно отправляющимся в Нахчыван по объективным причинам, таким как состояние здоровья или поминки, и оперативно помогает с приобретением билетов.

В сообщении отмечается, что работа гражданской авиации организована согласно определенному плану, который включает в себя множество аспектов, такие как расписание полетов, подготовку самолетов перед вылетом, контрольные проверки и другие задачи.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через обновленное мобильное приложение или в кассах AZAL. С видеоинструкцией о приобретении билетов можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU.

Стоимость билетов регулируется Тарифным советом и составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан на направлении Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку. Действует скидка в размере 10 манатов для детей-инвалидов до 18 лет, студентов и инвалидов I и II группы. Эти категории пассажиров могут приобрести билеты только в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана, предъявив соответствующие документы.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.