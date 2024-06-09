Премьер Грузии поедет на конференцию по Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в Берлине, говорится в сообщении грузинского правительства.

Кобахидзе отправился в Берлин вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

Согласно сообщению украинских СМИ, конференция будет сосредоточена на четырех тематических сферах: мобилизация частного сектора для восстановления и экономического роста; социальное восстановление и человеческий капитал для будущего Украины; восстановление муниципалитетов и регионов; вступление в Европейский союз и связанные с этим реформы.