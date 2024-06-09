Макрон обратится к французам

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни выступит с речью и объяснит план действий после решения распустить парламент на фоне проигрыша его блока на евровыборах правопопулистам. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Макрон, чье решение распустить парламент и объявить досрочные выборы для большинства в стране стало неожиданностью, в своей речи намерен объяснить дальнейший план действий.

Его обращение, очевидно, состоится до поездки в четверг на встречу «Группы семи» в Италию, а затем для участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Напомним, вечером 9 июня Эммануэль Макрон объявил о решении распустить парламент на фоне проигрыша его политической силы правопопулистскому «Национальному объединению», заявив, что «не может действовать так, словно ничего не произошло». Первый тур выборов пройдет менее чем через месяц – 30 июня. Французские СМИ преимущественно характеризуют решение Макрона как «тяжелое» и «рискованное» или даже «экстремальное», поскольку у «Национального объединения» есть все шансы получить победные результаты. На значительный результат может рассчитывать и еще более правая политическая сила Эрика Земмура Reconquête!, которая прошла в Европарламент.