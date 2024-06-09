Убившему свою семью Ахмедову продлили срок ареста

Хатаинский районный суд продлил на 20 дней срок ареста Ахмеда Ахмедова, подозреваемого в убийстве пяти членов своей семьи.

В феврале этого года в отношении Ахмеда Ахмедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.

Выявлены обоснованные подозрения в убийстве 13 февраля Ахмедом Ахмедовым (1999 г.р.) отца, матери и малолетнего брата, а также (ранее по другому адресу) в убийстве Эльмиры Ахмедовой (1997 г.р.) и ее малолетней дочери.

По данному факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК Азербайджана, Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого.