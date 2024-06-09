Испанец возглавил молодежную сборную Азербайджана
Главным тренером молодежной (U-20) сборной Азербайджана по баскетболу стал испанский специалист Альберто Бланко.
Бланко является помощником Тахира Бахшиева в основной мужской сборной. Помогать испанцу в сборной U-20 будут Заур Пашаев и Анар Гаджиев.
12-21 июля наша команда сыграет в дивизионе «B» чемпионата Европы. Игры пройдут в румынском Питешти. В рамках подготовки к этим играм сборная проведет несколько сборов.
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