Испанец возглавил молодежную сборную Азербайджана

Бланко является помощником Тахира Бахшиева в основной мужской сборной. Помогать испанцу в сборной U-20 будут Заур Пашаев и Анар Гаджиев.

12-21 июля наша команда сыграет в дивизионе «B» чемпионата Европы. Игры пройдут в румынском Питешти. В рамках подготовки к этим играм сборная проведет несколько сборов.