Парламент Армении может отправить правительство в отставку

Совет Национального собрания (парламента) Армении рассмотрит в понедельник предложение о проведении внеочередного заседания по вопросу об отставке правительства. Об этом сообщил депутат фракции «Айастан» Гарник Даниелян.

«Я уверен, что предложение будет одобрено. Опытные депутаты считают это реалистичным. Наши действия законны, и мы должны использовать все наши возможности», – отметил он.

Даниелян сказал, что власти не должны мешать этому процессу.