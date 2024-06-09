Парламент Армении может отправить правительство в отставку
Совет Национального собрания (парламента) Армении рассмотрит в понедельник предложение о проведении внеочередного заседания по вопросу об отставке правительства. Об этом сообщил депутат фракции «Айастан» Гарник Даниелян.
«Я уверен, что предложение будет одобрено. Опытные депутаты считают это реалистичным. Наши действия законны, и мы должны использовать все наши возможности», – отметил он.
Даниелян сказал, что власти не должны мешать этому процессу.
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