В Германии не будет досрочных выборов обновлено 15:54
В германском правительстве не рассматривают вариант перевыборов даже после провала коалиционных партий на выборах в Европейский парламент. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
После подсчета голосов по итогам выборов в Европейский парламент третье место заняла партия СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца. Она показала худший результат в своей истории — 13,9%.
Сразу после обнародования итогов сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что канцлер должен «открыть путь к перевыборам». «Вчерашнее голосование показало, что Германия проголосовала против канцлера и его коалиции», — написала политик в соцсети Х.
На это официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт ответил, что в германском правительстве не рассматривают такой шаг после провала коалиционных партий.
«Ни в один момент и ни в одну секунду в правительстве не приходило идеи о перевыборах в Германии», — заявил Хебештрайт, добавив, что пример президента Франции Эммануэля Макрона, распустившего парламент, нерелевантен в силу разницы в политических системах двух стран.
*** 14:05
Лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему проведению досрочных национальных парламентских выборов после провальных результатов левоцентристской коалиции канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент. Об этом сообщает агентство DPA.
ХСС входит в политический блок совместно с партией Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем. Консервативный союз ХСС/ХДС выиграл выборы в Европарламент в Германии с результатом вдвое лучшим, чем у социал-демократов Шольца. Ультраправые из «Альтернативы для Германии» пришли вторыми, СДПГ Шольца – только третья.
«Этому правительству в принципе конец. И теперь должно быть как во Франции: были требования новых выборов, есть новые выборы Макрона… Наша страна нуждается в новом старте. Вот почему новые выборы должны состояться как можно скорее», – добавил Зёдер.