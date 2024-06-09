В германском правительстве не рассматривают вариант перевыборов даже после провала коалиционных партий на выборах в Европейский парламент. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

После подсчета голосов по итогам выборов в Европейский парламент третье место заняла партия СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца. Она показала худший результат в своей истории — 13,9%.

Сразу после обнародования итогов сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что канцлер должен «открыть путь к перевыборам». «Вчерашнее голосование показало, что Германия проголосовала против канцлера и его коалиции», — написала политик в соцсети Х.

На это официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт ответил, что в германском правительстве не рассматривают такой шаг после провала коалиционных партий.

«Ни в один момент и ни в одну секунду в правительстве не приходило идеи о перевыборах в Германии», — заявил Хебештрайт, добавив, что пример президента Франции Эммануэля Макрона, распустившего парламент, нерелевантен в силу разницы в политических системах двух стран.