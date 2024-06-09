Алиев ведет переговоры с Эрдоганом обновлено 15:51; фото
В Анкаре проходит встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхама Алиева в Анкаре встретили вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица.
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