Алиев ведет переговоры с Эрдоганом обновлено 15:51; фото

В Анкаре проходит встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхама Алиева в Анкаре встретили вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица.