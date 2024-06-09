Прошедшие пересертификацию учителя могут подать апелляцию

Начался прием апелляционных заявлений на тестовый этап пересертификации педагогов, проведенный 8 июня.

В пресс-службе Министерства науки и образования Азербайджана сообщили, что преподаватели могут обратиться со своими запросами по вопросам, представленным на экзамене, войдя в раздел «Сертификация» платформы портала.edu.az.

Заявки принимаются до 13 июня 11:00. После анализа заявок будут объявлены окончательные результаты.