Украинцы ударили по российским ЗРК в Крыму

В ночь на понедельник украинские военные нанесли удары в Крыму и уничтожили российские зенитные комплексы. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 10 июня.

«Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400… в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории», - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ заверили, что ни одна из украинских ракет не была перехвачена российской противовоздушной обороной. После ударов было зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

«Отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ. Продолжение следует», - добавили в Генштабе ВСУ.

В российских пабликах пишут, что Крым атаковали по меньшей мере 12 ракет ATACMS.