8 июня состоялось открытие нового ресторана McDonald’s Azərbaycan в курортном и прибрежном жилом комплексе Sea Breeze Resort. В церемонии открытия приняли участие владелец Sea Breeze Resort Эмин Агаларов и председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Ализаде.

Новый ресторан McDonald’s приглашает всех желающих насладиться уютной атмосферой и вкусной едой. Ресторан располагает просторной террасой, где можно провести время на свежем воздухе и насладиться прекрасным видом на Каспийское море. В целом в заведении насчитывается около 200 посадочных мест.

Одной из особенностей нового ресторана является дизайн Geometry, который погрузит посетителей в атмосферу изысканности и уюта. Также здесь предлагается table service – обслуживание за столами, что позволит гостям ощутить дополнительный комфорт.