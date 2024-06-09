McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Sea Breeze фото
8 июня состоялось открытие нового ресторана McDonald’s Azərbaycan в курортном и прибрежном жилом комплексе Sea Breeze Resort. В церемонии открытия приняли участие владелец Sea Breeze Resort Эмин Агаларов и председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Ализаде.
Новый ресторан McDonald’s приглашает всех желающих насладиться уютной атмосферой и вкусной едой. Ресторан располагает просторной террасой, где можно провести время на свежем воздухе и насладиться прекрасным видом на Каспийское море. В целом в заведении насчитывается около 200 посадочных мест.
Одной из особенностей нового ресторана является дизайн Geometry, который погрузит посетителей в атмосферу изысканности и уюта. Также здесь предлагается table service – обслуживание за столами, что позволит гостям ощутить дополнительный комфорт.
С открытием ресторана было создано 70 новых рабочих мест. Являясь одной из ведущих сетей общественного питания, компания McDonald’s обеспечивает работой более 2 500 граждан Азербайджана.
Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, на протяжении вот уже 25 лет вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.
Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.
Sea Breeze Resort - премиальный морской курорт и прибрежный комплекс под Баку, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Сегодня мягкий климат и впечатляющую морскую акваторию гармонично дополняет современная инфраструктура, все виды услуг и развлечений для жителей и гостей города. На общей площади в 500 га представлено многообразие апарт-отелей и вилл, пляжные комплексы и фитнес-центры, рестораны, детские площадки, луна-парк, цирк, школа и многое другое.