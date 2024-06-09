На Бакинской фондовой бирже размещены манатные облигации Kapital Bank

Первый банк страны Kapital Bank выпускает новые финансовые инструменты на рынке капитала как в местной, так и в иностранной валюте. Ранее представители банка сообщали, что на рынок будут выпущены облигации на сумму 100 000 000 (сто миллионов) манатов. 10 июня 2024 года под звон торжественного колокола на Бакинской фондовой бирже началось размещение облигаций банка на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) манатов.

Коммерческий директор Бакинской фондовой биржи Октай Гасымов, открывая мероприятие, подчеркнул важность увеличения инвестиций населения на рынке капитала. Директор департамента казначейства Kapital Bank Фарид Алиев рассказал о важности увеличения разнообразия инвестиционных инструментов на финансовых рынках: «Финансовый рынок Азербайджана представляет собой среду с высоким потенциалом развития. Являясь одним из лидеров этого рынка, мы хотим повысить роль рынка капитала в финансовой системе нашей страны и способствовать экономическому развитию. Наша цель – развитие рыночной инфраструктуры, укрепление доверия к рынку и расширение возможностей доступа к нему. Поэтому мы представляем новые финансовые инструменты как в иностранной, так и в местной валюте».

Далее выступил заместитель председателя совета директоров «Инвестиционная компания PASHA Capital» Рауф Гурбанов. «Наши граждане, желающие оценить свои инвестиционные возможности, смогут воспользоваться надежным, удобным и быстрым сервисом, предоставляемым двумя лидерами этой области - Kapital Bank, банком с самой широкой филиальной сетью в стране и PASHA Kapital, инвестиционной компанией с самой большой долей рынка. В случае, если инвесторы захотят продать приобретенные облигации, то они смогут получить все проценты, начисленные до даты продажи без каких-либо процентных потерь», - заявил он.

Номинальная стоимость каждой из предлагаемых облигаций составляет 100 манатов, годовая процентная ставка - 10%, срок погашения - 30 дней, срок обращения - 1 год. Андеррайтером по размещению безбумажных, именных, процентных, необеспеченных облигаций является ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

Напомним, что ранее завершилось размещение субординированных облигаций Kapital Bank на общую сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.