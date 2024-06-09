В Министерстве здравоохранения состоялась встреча со страновым директором Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) по Азербайджану Марьям Хан.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН, в том числе с UNFPA. Теймур Мусаев также отметил эффективное сотрудничество Азербайджана с UNFPA в ряде областей, в том числе в сфере здравоохранения.

В своем выступлении министр подчеркнул, что в ноябре текущего года в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Отметив, что в Азербайджане 2024-й год объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира», Теймур Мусаев сообщил, что ряд мероприятий, организованных в текущем году на национальном и глобальном уровне, посвящены негативным последствиям изменения климата.

В завершение министр выразил уверенность в том, что в будущем совместная деятельность между Азербайджаном и UNFPA будет также плодотворно развиваться.