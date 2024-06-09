В Минздраве Азербайджана встретились с директором Фонда ООН фото
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча со страновым директором Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) по Азербайджану Марьям Хан.
Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН, в том числе с UNFPA. Теймур Мусаев также отметил эффективное сотрудничество Азербайджана с UNFPA в ряде областей, в том числе в сфере здравоохранения.
В своем выступлении министр подчеркнул, что в ноябре текущего года в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Отметив, что в Азербайджане 2024-й год объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира», Теймур Мусаев сообщил, что ряд мероприятий, организованных в текущем году на национальном и глобальном уровне, посвящены негативным последствиям изменения климата.
В завершение министр выразил уверенность в том, что в будущем совместная деятельность между Азербайджаном и UNFPA будет также плодотворно развиваться.
В свою очередь, Марьям Хан поблагодарила за теплый прием и высоко оценила достигнутый уровень партнерства между Азербайджаном и UNFPA: «Фонд ООН в области народонаселения еще раз подтверждает приверженность долгосрочному партнерству с правительством Азербайджана в многосторонних инициативах, направленных на вопросы, связанные с демографией, поощрение гендерного равенства и охрану здоровья женщин».
Страновой директор UNFPA также поздравила Азербайджан с избранием места проведения COP29: «С целью поддержки подготовки к Конференции СОР29 приоритетом на этот год будут усилия по климатической устойчивости, адаптированные к сравнительному преимуществу Фонда ООН в области народонаселения».
На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.