У Пашиняна пошутили над протестующими

Ночью наши коллеги-оппозиционные депутаты хотели войти в Национальное собрание, чтобы поработать, но на заседании комиссии никого из коллег-оппозиционеров нет на месте. Об этом сегодня, 10 июня, на заседании постоянной комиссии НС по экономическим вопросам заявил заместитель председателя комиссии, депутат фракции «Гражданский договор» Бабкен Тунян.

Он напомнил, какие оппозиционные депутаты являются членами этой комиссии: «Я напомню, что членами нашей комиссии являются Тадевос Аветисян, который, как правило, всегда добросовестно участвует, Ашот Симонян и Ишхан Сагателян».

После этого Тунян перешел к обсуждению вопросов, включенных в повестку.

Напомним, что вчера движение, возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном, прибыло на проспект Баграмяна, но полиция не пустила шествие на улицу Демирчяна. Тогда депутаты заявили, что «должны войти в здание, чтобы поработать».