Замира Гаджиева дала новые показания о своем похищении и банде Гаджи Мамедова

Отдел информации 15:51

Супруга экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, находящегося в настоящее время в тюрьме, Замира Гаджиева рассказала в Высоком суде Лондона о том, как она была похищена бандой Гаджи Мамедова. Гаджиева сообщила, что ее держали в подвале в окрестностях Баку в течение нескольких недель. Следует отметить, что в настоящее время в Высоком суде Лондона проходят слушания по делу о конфискации дома Гаджиевой стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов в районе Найтсбридж в Лондоне и гольф-клуба в Беркшире стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов. На ее имущество и драгоценности на десятки миллионов долларов несколько лет назад был наложен арест в рамках уголовного дела, возбужденного Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. Если Гаджиева не сможет доказать в суде, что эти активы были приобретены на законные доходы, они будут конфискованы.

Жена бывшего банкира, давая показания в суде, заявила, что после похищения и нескольких недель, проведенных в маленьком подвале, напоминающем яму, она решила переехать в Лондон, так как жить в Азербайджане стало опасно. Она утверждает, что активы общей стоимостью более 100 миллионов долларов в Великобритании были приобретены ее мужем на «законные доходы». Гаджиева утверждает, что ее муж разбогател в Азербайджане в 90-е годы, когда там царили «правила Дикого Запада». Рассказывая в суде о своем прошлом, Гаджиева сообщила, что работала учителем русского языка и литературы до того, как в 2005 году подверглась «ужасному похищению». «Это событие оставило неизгладимую рану в моей жизни и вынудило меня переехать в Лондон ради безопасности», - заявила жена Гаджиева. По словам Замиры, похитители схватили ее, когда она приближалась к своей машине: «Трое мужчин затащили меня, ожидающую машину, с водителем. Я пыталась вырваться, чтобы защитить себя. Они толкнули меня на пол машины и надели мне на голову мешок или что-то в этом роде. Они также надели на меня наручники перед тем, как уехать», - сообщила Высокому суду Гаджиева.

«Я ничего не видела, но могла слышать. Через некоторое время мы остановились, и меня пересадили из одной машины в другую. Они посадили меня на заднее сиденье второй машины с мешком на голове. Они прижали что-то к моей голове, похожее на пистолет, и сказали мне просто сидеть и не двигаться. Я была в ужасе, я не знала, кто эти люди и куда я еду, и не знала, увижу ли я снова мужа и детей. Меня отвезли в пригород Баку и поместили в комнату, которая на самом деле представляла собой яму размером 1,5 на 1,5 метра в земле под подвалом здания. Она была настолько мала, что я не могла ни стоять прямо, ни лежать. Я провела в этой дыре 28 дней. Дверь была постоянно заперта, и со мной разговаривали через люк в двери. Туалета не было, только таз, ведро и труба с холодной водой, похожая на шланг, с небольшим отверстием в земле для отходов. Мои похитители давали мне еду через люк один раз в день. Свет горел 24 часа в сутки, за исключением тех случаев, когда они открывали люк, поэтому я не могла видеть их лиц. Все время играла громкая музыка. Вскоре я совершенно потеряла счет времени и не знала, какой сегодня день недели и даже день сейчас или ночь. Пока меня держали в заключении, похитители пытались вымогать деньги у моего мужа, и мне сказали, что, если он не будет сотрудничать, меня убьют», — рассказала Замира Гаджиева в суде. Жена опального банкира сказала, что ее испытания закончились после вооруженной операции Министерства национальной безопасности Азербайджана, в ходе которой один из ее похитителей был убит возле места, где она содержалась. Она добавила, что, по ее мнению, некоторые из тех, кто несет ответственность за ее похищение, «остаются на руководящих должностях в Азербайджане» и что ее похищение «оказалось началом того, что я считаю серией попыток вымогательства моего мужа». Гаджиева утверждала, что кульминацией этого стало «политически мотивированное неправомерное осуждение» ее мужа за мошенничество в Международном банке Азербайджана, председателем которого он работал в течение многих лет. Говоря о деловой деятельности своего мужа, Замира Гаджиева сказала, что, хотя она не ставила под сомнение источник его богатства, когда пара встретилась в 1990-х годах, и не обсуждала его более позднюю банковскую карьеру, Джахангир Гаджиев был «успешным предпринимателем», который использовал свою деловую хватку, чтобы заработать деньги от импорта товаров для дома и других предметов, когда ограничения коммунистической эпохи исчезли.

«После падения коммунизма в Восточной Европе произошел торговый бум, и это был именно тот тип бизнеса (импорт/экспорт), которым в то время мог заняться любой, у кого было немного денег», — сказала Гаджиева в своем заявлении в суде. «В бывшие советские страны, такие как Азербайджан, шел огромный поток западной бытовой техники. Мой муж учился на степень MBA в США, и он, очевидно, видел потенциал в торговле современными бытовыми товарами и электроникой в дополнение к таким товарам, как парфюм и мука. Это было в начале-середине 1990-х годов в Азербайджане. Это было что-то вроде «Дикого Запада», и некоторые люди, имевшие доступ к западным ноу-хау и бизнес-образованию, смогли заработать много денег», – сказала она. Замира Гаджиева добавила, что у ее мужа также был «дорожно-строительный бизнес в Азербайджане» и «предприятие по производству хлопка в Узбекистане», и что отсутствие документации о его «предпринимательской деятельности» отражает «реальность жизни в Азербайджане» в эпоху, когда «не было такого же требования к ведению учета или такой же возможности хранить электронные документы». «В моих глазах он был успешным предпринимателем, который любил меня, и у него было большое будущее», — сказала Гаджиева, описывая первые годы романа пары, который привел к их браку в 1997 году.