Экс-глава ЦРУ: Мир должен прислушиваться к Путину...

Президент России Владимир Путин не намерен останавливаться на Украине, где его победа будет означать войну против НАТО. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус в интервью The Sun.

По его словам, западные союзники Украины должны делать больше для победы в войне с Россией, поскольку Путин "очень четко дал понять", что хочет принести новую войну в Европу. Экс-глава ЦРУ также предупредил, что мир "должен прислушиваться" к Путину, поскольку он "говорит нам то, во что он верит".

"Война в Украине может распространиться на регион, если Путин добьется успеха в Украине. Он не остановится на Украине. Молдова, очевидно, будет следующей. После этого это может быть Литва или одна из других стран Балтии", - отметил Петреус.

Отдельно Петреус сказал, что один из рычагов, который поможет Украине победить Россию, – это развитие собственных технологий.

"Помните, что то, что они сделали в Черном море, было сделано не их кораблями или моряками, а их беспилотными летательными аппаратами. Морские беспилотники, воздушные беспилотники и противокорабельные ракеты позволили им потопить треть кораблей Черноморского флота", - отметил Петреус.

Однако, по убеждению Петреуса, ключ к победе в войне заключается в том, чтобы Украина быстро увеличила свою численность и военную мощь с помощью своих западных союзников.

"Реальность сложная, и это еще одна причина, почему мы должны делать все возможное, чтобы помочь Украине всеми возможными способами", - подытожил он.