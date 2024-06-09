Иран вооружает врагов Турции

В последние месяцы Иран передал боевикам террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК) 50 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, а несколько дней назад отправил системы противовоздушной обороны и ракеты радиационного типа. Об этом сообщила близкая к турецкому правительству газета Yeni Şafak.

Согласно информации, Иран выбрал маршрут через Сулейманию для перевозки грузов ПКК посредством Патриотического союза Курдистана (ПСК). Иран доставляет боеприпасы на гражданском самолете в аэропорт Сулеймания, а затем передает их террористам через Патриотический союз Курдистана (ПСК).

Сообщается, что помимо беспилотников-камикадзе, РПК также получила устройства для термального видения и широкоугольного воздушного наблюдения российского производства, используемые для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

По данным, полученным от источников в службах безопасности, часть беспилотных летательных аппаратов-камикадзе была передана РПК в марте.

Ранее выяснилось, что террористы РПК использовали автомобили ПСК, чтобы не попасть под прицел турецких беспилотников, и получали удостоверения «пешмерга».

Источники в службах безопасности установили, что автомобили, наполненные оружием и боеприпасами, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции Ирана, вошли в район Тель Рифат/Кафр Насух в военном кортеже вместе с членами террористической организации. Сообщается, что РПК даже была передана штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции в этом районе.

Следует отметить, что Турция продлила запрет на полеты в аэропорт Сулеймания еще на 6 месяцев. Срок действующего запрета продлен до 7 декабря 2024 года. Турецкие авиалинии приостановили полеты в Сулейманию в апреле 2023 года, поскольку террористическая организация РПК продолжала присутствовать в Сулеймании и могла угрожать безопасности полетов в аэропорт.