Нидерланды защищаются от России

Правительство Нидерландов выделит более €41 млн в следующие два года на повышение безопасности в Северном море. Средства пойдут на различные меры по усилению защиты инфраструктуры, говорится в сообщении голландских властей.

Планы предусматривают установку различных датчиков и более активное использование радаров и спутников. Также будут созданы системы, позволяющие оперативно обмениваться большими объемами информации с заинтересованными сторонами.

"Таким образом, правительство хочет улучшить свою осведомленность о Северном море и о том, что там происходит, чтобы государственным субъектам стало сложнее проводить там тайные операции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, принимаемые меры должны позволить властям более оперативно реагировать на непредвиденные ситуации.

Ранее голландские службы разведки выступали с утверждениями о том, что Россия якобы наносит на карты расположение объектов инфраструктуры в Северном море, в том числе газопроводов, электрических кабелей и кабелей передачи данных, с целью возможной организации диверсий в будущем.