Германия прогнозирует ослабление евро

На внеочередных парламентских выборах во Франции, одной из основных стран ЕС, уже не гарантировано проевропейское большинство, что может привести к ослаблению евро. Об этом заявил агентству DW главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Плохие результаты правящих партий в Германии и Франции означают, что правительства этих стран становятся менее дееспособными, отмечает главный экономист.

"Вероятен еще больший застой в экономической политике", - предупреждает он.