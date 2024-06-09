Взрыв на оружейном заводе Польши

В Польше произошел взрыв на заводе крупнейшего производителя боеприпасов Mesko в городе Скаржиско-Каменная, сообщает RMF FM.

Отмечается, что взрыв произошел в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. После взрыва начался пожар. Один человек погиб.

Mesko является крупнейшим польским производителем боеприпасов и ракет и изготавливает оборонную продукцию уже более 100 лет.

Основной сферой деятельности является производство оружия для нужд государства и войск НАТО.