При поддержке Bakcell состоялся Google AI Hackathon

Мероприятие в области инноваций и высоких технологий, организованное Агентством инноваций и цифрового развития, объединило творческие умы, энтузиастов в сфере искусственного интеллекта, разработчиков и программистов. В течение двух дней за победу в хакатоне боролась 21 команда, которая пыталась найти инновационные решения с помощью великолепной ИИ-платформы Google Gemini.

"Проведение этого крупного мероприятия в Баку свидетельствует о лидерстве Азербайджана в сфере технологий, равно как и о нашей поддержке инноваций. Креативность и талант, проявленные командами, были поистине вдохновляющими. Мы всецело поддерживаем сегодняшнее мероприятие и яркую молодежь Азербайджана", - заявил главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер.

Победители хакатона были определены в конце второго дня на основании решения жюри, в состав которого входил и сотрудник Bakcell. Команда CODAGE заняла первое место с призом 3000 AZN, а JOSUA VERSE и LİBRA VƏ SPARK - второе и третье места с призами 2000 AZN и 1000 AZN соответственно.