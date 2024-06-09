Разговор премьеров Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства России.
В ходе разговора стороны, как сообщается, «обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества».
Кроме того, особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес.
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