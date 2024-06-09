Разговор премьеров Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства России.

В ходе разговора стороны, как сообщается, «обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества».

Кроме того, особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес.