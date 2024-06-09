В Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялась встреча с делегацией во главе с министром здравоохранения Албании Албаной Кочи.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами. Министр подчеркнул, что регулярные встречи глав государств и достигнутые договоренности подняли азербайджано-албанские отношения на более высокую ступень.

Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов, а также потенциал для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма: «Источники минеральных вод и другие курортно-рекреационные ресурсы привлекают в Азербайджан и Албанию многих туристов. Учитывая это, доступность санаторно-курортного лечения для граждан обеих стран является важным вопросом».

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, албанский министр подчеркнула, что дружеские связи между двумя странами сложились как исторический факт: «Активное сотрудничество между Баку и Тираной проявляется также в рамках международных организаций - прежде всего в ООН и Организации исламского сотрудничества».