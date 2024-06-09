Он также заявил, что оппозиция имеет право силой закона инициировать такое заседание уже 17 июня. Однако, по его словам, депутаты от правящей силы не примут участие в этом заседании. Соответственно, заседание будет провалено.

Совет парламента Армении отклонил инициированное двумя оппозиционными фракциями предложение провести внеочередное заседание парламента и рассмотреть на нем вопрос о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил журналистам глава фракции Пашиняна "Гражданский договор" Айк Конджирян, сообщают армянские СМИ.

Лидер протестующих Баграт Србазан и граждане, собравшиеся на проспекте Баграмяна, ждут встречи с оппозиционными депутатами Национального собрания. В то же время в Национальном собрании проходит заседание, итоги которого будут представлены гражданам.

Ранее Србазан пригрозил заблокировать входы в здание Национального собрания Армении, если не будут выполнены его условия.

«Если наше требование будет отклонено, нам придется не пропускать этих людей на работу. Они не имеют права работать за счет налогов, которые мы платим. Зачем им работать, на кого?» – заявил он.