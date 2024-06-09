В Гяндже спор в автомобиле завершился стрельбой и убийством

В Гяндже в результате стрельбы в автомобиле погиб житель Самухского района Мехрадж Асадов (1998 г.р.), сообщили в прокуратуре города.

Отмечается, что находившийся в автомобиле Захид Сарыев (1994 г.р.) открыл огонь по Асадову из огнестрельного оружия, убив его, после чего транспортное средство попало в ДТП. Стрелок и еще один находившийся в машине человек пострадали.

Сарыев задержан по подозрению в умышленном убийстве, по факту ведется расследование.