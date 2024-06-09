США и Польша помогут Украине разоблачать «информационные манипуляции Кремля»

Соединенные Штаты Америки и Польша создают группу по противодействию России и поддержке Украины в информационном пространстве. Об этом объявила пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что Украинская коммуникационная группа (UCG) будет базироваться в Варшаве и оказывать Украине поддержку «в борьбе с российской агрессией в информационном пространстве».

«UCG объединит правительства стран-партнеров-единомышленников для координации месседжей, содействие точному информированию о полномасштабном вторжении России, усиления голоса Украины и разоблачения информационных манипуляций Кремля», - отмечает внешнеполитическое ведомство США.

В заявлении говорится, что Кремль «постоянно использует ложь и манипуляции, чтобы создать фальшивые поводы для своего неоправданного вторжения, скрыть военные цели и пытаться подорвать мировую солидарность с украинским народом». UCG призвана противостоять этим обманным нарративам.

«Соединенные Штаты в партнерстве с широкой коалицией стран, поддерживающих Украину, работали над разоблачением поставщиков кремлевской дезинформации еще до полномасштабного вторжения. UCG является продолжением этих усилий и предлагает странам-единомышленникам еще один инструмент для поддержки Украины и защиты целостности глобального информационного пространства», - добавили в Госдепе.