Шойгу и Фидан обсудили безопасность

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Он предложил турецкому коллеге провести полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности в третьем квартале 2024 года, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Готов к наращиванию российско-турецких контактов по линии советов безопасности. Пользуясь случаем, прошу передать привет руководителю Национальной разведывательной организации Калыну, министру обороны Гюлеру, а также генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время. Предлагаю в третьем квартале провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности", - цитирует пресс-служба Шойгу.

В аппарате уточнили, что стороны обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. "Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности", - уточнили там.