Стратегический диалог Армении и США

11 июня в Ереване состоится заключительное заседание Стратегического диалога между Арменией и США. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

В рамках заседания в МИД Армении состоится встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с заместителем Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. За этой встречей последует заседание в расширенном формате при участии двух делегаций.